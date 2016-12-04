В Караганде прошла Светотека Phillips от «Эргономики»

В Караганде прошло грандиозное событие — Светотека Phillips от компании «Эргономика»!
Вчера, 3 декабря, в Центре бокса им. С.Сапиева состоялось световое шоу — Светотека Phillips «Эргономики»! Гости мероприятия были приятно удивлены обилием спецэффектов, которые окунали всех присутствующих в атмосферу космического полета.
Главные и лучшие в городе по свету и звуку — компания «Диво-прокат» — под разные музыкальные зарисовки устроили настоящее шоу!
Стоить отметить, что «Светотека» — это первое шоу подобного формата не только на территории города, но и во всем Казахстане!
Вот так ярко компания «Эргономика» отпраздновала свой 20-ый День рождения! Браво!
Ждите на ТК «Новое Телевидение» полную версию с праздника света и музыки! Следите за программой!
это не просто светотека, я присутствовал в театре света!