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В Караганде прошла Светотека Phillips от «Эргономики»

Мурат Мусин 3 недели назад 1 Комментарий 303

В Караганде прошло грандиозное событие — Светотека Phillips от компании «Эргономика»!

Вчера, 3 декабря, в Центре бокса им. С.Сапиева состоялось световое шоу  — Светотека Phillips «Эргономики»! Гости мероприятия были приятно удивлены обилием спецэффектов, которые окунали всех присутствующих в атмосферу космического полета.

Главные и лучшие в городе по свету и звуку — компания «Диво-прокат» — под разные музыкальные зарисовки устроили настоящее шоу!

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Стоить отметить, что «Светотека» — это первое шоу подобного формата не только на территории города, но и во всем Казахстане!

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Вот так ярко компания «Эргономика» отпраздновала свой 20-ый День рождения! Браво!

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Автор: Мурат Мусин

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Один комментарий

  1. Руслан Никонович
    04.12.2016 из 21:16

    это не просто светотека, я присутствовал в театре света!

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