Акимов Карагандинской области упрекнули в плохом планировании

Критика прозвучала на аппаратном совещании в акимате региона, посвященному обсуждению итогов социально-экономического развития области за 11 месяцев текущего года.

По словам исполняющего обязанности акима Карагандинской области Асылбека Дуйсебаева, за невыполнение взятых обязательств никого наказывать не будут. Всем акимам дается возможность ввиду объективных причин поменять показатели, запланированные на 2017 год.

— За такие вещи уголовные дела не открываются на то или иное должностное лицо. Невыполнение плановых обязательств несет в себе только моральную сторону, когда на таком совещании, как это, или каком-нибудь другом, вы не очень хорошо выглядите перед своими коллегами, — подчеркнул исполняющий обязанности акима Карагандинской области.

Между тем за 11 месяцев текущего года по основным социально-экономическим показателям в области отмечается положительная динамика. Индекс физического объема промышленного производства составляет 104,8 %, произведено продукции на 1,7 триллионов тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 5,5 %, и составил 208 миллиардов тенге. Введено 305,8 тысяч квадратных метров жилья. По итогам текущего года главный региональный продукт ожидается на ранее одобренном уровне с ростом на 1,3 %.

— Нужно обратить внимание на объемы строительных работ и на инвестиции в основной капитал, чтобы все было учтено в будущем году, — резюмировал Асылбек Дуйсебаев.