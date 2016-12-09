9 января молодые карагандинские семьи смогут подать документы на получение жилья

Власти распределяют квартиры в новом доме, что построили в Майкудуке, по улице Белинского,2

Только один день – 9 января 2017 года – акимат Караганды будет принимать документы на жилье от молодых семей. Власти распределяют 108 квартир в новом доме, который построили в Майкудуке, по улице Белинского, 2. Все они являются арендными с правом последующего выкупа.

Срок приема документов: 9 января 2017 года с 9.00 до 16.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов.

Ниже публикуем текст объявления, который предоставил акимат Караганды.

Акимат города Караганды сообщает о начале приема документов на участие в Программе развития регионов до 2020 года (далее – Программа) по направлению «Жилье для молодых семей» по линии ЖССБК. В рамках данного направления Программы подлежат реализации 108 квартир, общей площадью 5729,8 м2 по адресу: город Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского дом 2, девятиэтажный многоквартирный жилой, в том числе:

• 36 квартир – 2-х комнатные, общей площадью от 60 м2.

• 72 квартиры – 1 комнатные, общей площадью от 37,5 м2.

Условия реализации жилья:

Реализация жилья будет осуществляться по линии ЖССБК через систему жилстройсбережений в аренду с последующим выкупом.

Категория лиц, соответствующая следующим требованиям: молодая семья, состоящая в браке не менее двух лет, и возраст обоих супругов не достиг 29 лет (на момент подачи заявления на участие в Программе), а также неполная семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, не достигший возраста 29 лет, в том числе разведенный, вдовый.

Основные требования, предъявляемые к участникам Программы:

1) иметь гражданство Республики Казахстан или статус оралмана;

2) иметь регистрацию в городе Караганды;

3) отсутствие у участника Программы и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруги, несовершеннолетних детей), а также других членов семьи, включенных в состав семьи и указанных в заявлении, жилья на праве собственности или арендного жилья с правом последующего выкупа на территории Республике Казахстан;

4) отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий участником Программы и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруги, несовершеннолетних детей), а также других членов семьи, включенных в состав семьи и указанных в заявлении, путем обмена жилого помещения или отчуждения жилища, принадлежащего ему на праве собственности, в течение последних 5 (пяти) лет по территории Республики Казахстан;

5) подтверждение платежеспособности по обслуживанию займа для выкупа жилья через систему жилстройсбережений или накоплению жилищных сбережений с учетом арендных платежей, по внесению платежей за арендное жилье с последующим выкупом.

Претенденты подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

2) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства;

3) свидетельство о заключении/расторжении брака, о смерти супруга (-ги), рождении детей, нотариальное удостоверенное заявление о том, что заявитель в браке не состоит;

4) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;

5) справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях;

6) решение суда о признании других лиц заявителя членами семьи;

7) справка о заработной плате.

справка с места работы заявителя и/или супруга (-ги) заявителя при осуществлении работы в государственных учреждениях, бюджетных организациях или государственных предприятиях в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения;

9) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;

10) документы для подтверждения заявителем или его супругом (-гой) статуса «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия»;

11) сведения об участии по месту подаваемого заявления по категории «молодая семья» в рамках государственных программ жилищного строительства и не включенных в соответствующий список получателей жилья на построенный дом при соответствии установленным требованиям;

12) заключение по техническому обследованию жилища и решение соответствующего МИО (при наличии).