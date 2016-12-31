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такси

31 декабря такси Караганды вдвое повысят свои тарифы

Мурат Мусин 1 час назад Комментировать 2

В последний день уходящего года, 31 декабря, такси Караганды повысят свои тарифы вдвое. Правда, расценки взлетят не с утра, а вечером. Большинство служб такси собираются увеличивать плату с 18.00.

Все такси города подтвердили, что 31 декабря с 6 часов вечера перейдут на праздничный тариф. То есть службы такси будут брать с пассажиров двойную плату. Повышенные расценки будут действовать и в праздничные дни: 1,2 и 3 января 2017 года. Получается, что стоимость проезда по городу возрастет с 500 до 1000 тенге. А чтобы доехать в Майкудук или Пришахтинск, пассажиру придется выложить 2500-3000 тенге.

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Автор: Мурат Мусин

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