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Выиграй билеты на «СВЕТОТЕКУ PHILIPS от Эргономики»!

Надежда Рогозина 09.11.2016 2 комментария 428

Впервые в Караганде! Уникальное шоу — «Светотека Филипс от Эргономики», на которой точно стоит побывать! Звоните в прямой эфир «ТЕКС Радио» и ТК «Новое телевидение» и выигрывайте билеты.

Что такое Светотека? Светотека — это когда свет начнет звучать, а звук начнет светиться!

На мероприятие приглашены светохудожники Москвы и Алматы, которые покажут чудеса света под разнообразное музыкальное сопровождение. Светотека состоится 3 декабря в Центре бокса им. С.Сапиева.

Что нужно сделать, чтобы побывать на «Светотеке Филипс от Эргономики»?

Придумать поздравление для компании «Эргономика» в честь ее 20-летия, позвонить в прямой эфир «ТЕКС Радио» по телефону 911-111 по будням с 9 до 10 утра и рассказать его. Поздравление обязательно должно быть творческим — это стихи, песни, пословицы, тосты.

Творите, звоните и забирайте свой приз — 2 билета на уникальное шоу. Нет, вы не ошиблись: вы получите сразу 2 билета за одно поздравление! Звоните 911-111! Участвуйте! Времени осталось совсем мало!

Кроме того, особо стеснительные или занятые тоже могут поучаствовать в розыгрыше: присылайте свои поздравления в нашу группу Вконтакте или на почту news@arttv.kz, с фамилией, именем и номером телефона. Самые талантливые опусы будут зачитаны в прямом эфире на «ТЕКС Радио», а творцы получат по 2 билета на Светотеку.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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2 комментария

  1. Oleg
    29.11.2016 из 17:16

    Здравствуйте, какова цена одного билета?

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