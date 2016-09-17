В Караганде учат дайвингу круглый год

Обучение дайвингу в Караганде проводит дайвинг центр «Пятый океан». Причем, делает это круглогодично!

Погружение с аквалангом – звучит экзотично, романтично и даже немного опасно. И сразу же память возвращает нас в лето! Но ещё есть шанс у тех, кто так и не поплавал с аквалангом, всё же научиться дышать под водой.

Дмитрий Зорин, карагандинский инструктор Профессиональной Ассоциации Дайвинг-Инструкторов(PADI) и ассоциации «Технодайвинг Интернешнл» немного рассказал о принципах обучения.

— Я проходил обучение всегда за рубежом, и теперь обучаю людей здесь. – Говорит Дмитрий. — Если приходит человек, не имеющий никакого опыта, не имеющий сертификации, изначально мы проводим курс в бассейне.

Сначала инструктор проводит с «новобранцем» около пяти занятий в бассейне, после чего занятия проходят уже в открытой воде — на Фёдоровском водохранилище.

Open Water Diver – так называется первый уровень сертификации. Он позволяет погружаться с напарником такого же уровня или уровня выше до 18 метров. Далее — Advanced Water Diver – тот уровень, который позволяет погружения на более серьёзные глубины — до 30 метров в паре с дайвером того же уровня. В системе PADI есть и другие специализации: Deep Diving — позволяет погружаться после прохождения курса до сорока метров; Enrich Air Diver — позволяет погружение на обогащенном воздухе.

Те, кого действительно можно назвать дайверами, кто любит это дело, довольны после любого погружения – что в Фёдоровском водохранилище, что в необъятном океане.

Дайвинг-центр в Караганде проводит сертификацию международной ассоциацией PADI до уровня Dive Master. Пройдя каждую «ступень» PADI, студенты получают сертификат дайвера — пропуск в места обитания дайверов в любой точке земного шара. Во всем мире этот сертификат позволяет своему обладателю брать на прокат снаряжение для дайвинга или же приобретать его, а ещё участвовать в различных подводных мероприятиях.

Обычно сезон дайверы открывают в мае, и заканчивают лишь тогда, когда вода покрывается льдом. Для особо смелых и крепких есть и подводные погружения.

В центре проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия; в месяц обучение проходят не более пятнадцати человек.

Как делится инструктор, всё же основная цель создания центра в Караганде – образование клуба по интересам.

Не успел поплавать летом? Есть ещё шанс нырнуть до декабря!