Суд обязал ТОО «Жезказган Энергосбыт» вернуть незаконно полученный доход

Сегодня, 1 сентября, специализированный экономический суд Карагандинской области вынес решение в пользу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по иску против ТОО «Жезказган Энергосбыт».

«Жезказган Энергосбыт» снабжает электричеством жителей Жезказгана, Сатпаева, Балхаша, Каражала, Приозерска, Жайрема, Актогайского, Жанааркинского, Улытауского, Каркаралинского, Шетского, Нуринского и Осакаровского районов. Департамент требовал признать действия монополиста по применению завышенного тарифа незаконными и обязать его вернуть потребителям незаконно полученный доход.

С 1 января 2015 года и до сегодняшнего дня ТОО «Жезказган Энергосбыт» применяет для населения завышенный тариф в 18,83 тенге с НДС за кВт/час. Он не утвержден антимонопольным органом. Тогда как действующим тарифом, утвержденным мотивированным заключением департамента и введенным в действие с 1 января 2015 года является – 14,66 тенге без НДС. Однако услугодатель год и восемь месяцев применял незаконную цену и выставлял счета своим потребителям. Таким образом, за прошедшее время ТОО «Жезказган Энергосбыт» получило доход, по предварительным данным, около 3 миллиардов тенге. Эти деньги компания обязана вернуть своим потребителям, сделав перерасчет.